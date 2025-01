In Venezuela Maduro ha prestato giuramento: "Sarà mandato di pace" Caracas, 10 gen. (askanews) - "Lo giuro sulla mia vita": il presidente venezuelano uscente, Nicolas Maduro, forte del sostegno dell'esercito e di un'amministrazione obbediente, ha prestato giuramento per un terzo mandato di sei anni nel corso di una cerimonia definita come un "colpo di Stato" dall'opposizione, che rivendica la vittoria alle presidenziali di luglio.