In un video AI la "riviera di Gaza" di Trump: soldi dal cielo e lusso Milano, 26 feb. (askanews) - Grattacieli, soldi che piovono dal cielo, palme, lusso, Elon Musk che mangia cibo locale e Trump che balla e sorseggia cocktail a bordo piscina con Netanyahu. È la Gaza del futuro immaginata in un video creato dall'intelligenza artificale e pubblicato da Donald Trump sul suo social Truth. Nel filmato dalle macerie si passa a una atmosfera da luogo di vacanza, con Trump celebrato come un re, fra statue d'oro e alberghi a lui intitolati "Trump Gaza". La musica che accompagna il video dice "Niente più tunnel, niente più paura, la Trump Gaza è finalmente qui. La Trump Gaza splende luminosa, un futuro dorato, una luce nuova di zecca. Banchetti e balli, l'affare è fatto. Trump Gaza number one". Il presidente Usa aveva dichiarato di voler trasformare Gaza in una "riviera", deportando i palestinesi in altri Stati come Egitto e Giordania, scatenando polemiche a livello internazionale.