Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoIn Ucraina droni russi su Kharkiv, un 16enne tra i 5 morti
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. In Ucraina droni russi su Kharkiv, un 16enne tra i 5 morti

In Ucraina droni russi su Kharkiv, un 16enne tra i 5 morti

Cinque persone risultano disperse, i feriti sono 18