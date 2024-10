In tv l'ultimo capitolo di Lila e Lenù, arriva "L'amica geniale 4" Roma, 25 ott. (askanews) - E' in arrivo dall'11 novembre su Rai 1 in cinque serate l'ultimo capitolo della saga de "L'amica geniale", presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. I dieci episodi di "Storia della bambina perduta" concludono la serie HBO-Rai nata dai romanzi di enorme successo di Elena Ferrante. Le protagoniste Lina ed Elena sono ormai adulte, hanno alle spalle vite piene di cadute e rinascite. Ad interpretarle questa volta ci sono Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, mentre Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore e alla regia c'è Laura Bispuri. Lila e Lenù hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo e violenze. Elena è diventata una scrittrice affermata e torna a Napoli per inseguire l'amore, mentre Lina è rimasta sempre qui, invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice ed esercita più che mai il suo ruolo di leader occulto del rione. Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell'altra nuovi aspetti delle loro personalità e della loro amicizia. Alla Festa di Roma Alba Rohrwacher a proposito dell'enorme successo di questa saga ha detto: "Tutto parte da una scrittura geniale, da una scrittrice eccezionale, che è stata capace di scrivere di personaggi scomodi, che sbagliano, che compiono degli errori in continuazione, che è stata capace di intercettare uhm archetipo in cui tutto il mondo si è potuto riconoscere, a prescindere dalla provenienza e dalle epoche".