In tv "Il conte di Montecristo", storia di vendetta con Sam Claflin Roma, 10 gen. (askanews) - Il regista premio Oscar Bille August porta in tv "Il conte di Montecristo", coproduzione italo-francese, su Rai 1 dal 13 gennaio in quattro serate. L'opera di Dumas prende vita grazie a un grande cast internazionale, guidato dall'attore britannico Sam Claflin, che interpreta Edmond Dantès, innocente costretto in prigione per 15 anni che poi mette a punto la propria vendetta. "Secondo me il Conte di Montecristo è la più bella e più complessa storia di vendetta mai raccontata. - ha affermato il regista - Credo che ogni essere umano abbia pensato almeno una volta di aver subito un'ingiustizia. La spinta alla vendetta esiste in ognuno di noi, ed è per questo che questa storia è sempre attuale. Però dalla serie si capisce anche che la vendetta non serve a niente, distrugge solamente gli esseri umani". Accanto a Claflin nel film ci sono anche molti attori italiani, come Gabriella Pession, Nicolas Maupas, Lino Guanciale nel ruolo di Vampa e Michele Riondino in quello di Jacopo. Riflettendo proprio sui temi portanti del film, che sono la giustizia, il potere e la vendetta, Riondino ha detto: "Una vendetta o la strategia di una vendetta protratta nel tempo inevitabilmente implica e coinvolge anche personaggi, persone che non hanno nulla a che fare con il peccato originale. Vediamo anche chi sono le vittime di questa sete di vendetta. E' inevitabile pensare a, insomma, senza girarci intorno, perché è tutto il giorno che ne parliamo, ma c'è un bambino palestinese o un bambino israeliano che non portano dietro nessuna colpa, ma che continueranno a portare avanti quel fuoco di vendetta che non si sa bene dove arriverà".