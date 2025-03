In streaming "Il coupon della felicità", c'è anche Pier Luigi Bersani Roma, 14 mar. (askanews) - Presentato al 41esimo Torino Film Festival, arriva in streaming su CG Collection, il canale di CG Entertainment disponibile su Prime Video, e sulla piattaforma CGtv.it, "Il coupon della felicità" di Agostino Ferrente. Il film, scritto e diretto dal regista vincitore del David di Donatello per "Selfie", è interpretato da Andrea Satta (Tetes de Bois), Milena Vukotic, Pier Luigi Bersani, Mariagrazia Calandrone e Paolo Lombardi. Ambientato nella Roma semi-deserta d'agosto, racconta di Andrea, stralunato e romantico individuo che vive la sua vita solitaria come un film in bianco e nero, si avventura in bici, incrociando anziani e stranieri che non possono permettersi la vacanza, per raggiungere il suo supermercato del cuore: deve accumulare i punti per il Coupon della Felicità. Ma se, tra incontri magici, peripezie e accadimenti bizzarri e surreali, raggiungere la felicità è un sogno, inseguirla può rivelarsi un incubo... "È un filmino anomalo, un piccolo ufo cinematografico che non saprei proprio in quale genere o categoria incasellare - ha detto il regista - un video-clip espanso? Un corto musicale? Un musicarello? Un ibrido tra un videoclip e un film muto? Un divertissement, una scommessa/promessa tra amici cari, o forse un album di fotografie in musica, o ancora una filastrocca un po' canzone un po' film Ai posteri l'ardua sentenza e per ora consideriamolo una sorta di prototipo, di esperimento, di numero zero un po' come la maggior parte delle poche cose che sono riuscito a realizzare grazie al privilegio (o alla sfortuna?) di essere un filmmaker indipendente La verità comunque è che quando con Andrea abbiamo cominciato a girarlo, pensavamo a videoclip. Poi, temo, ci siamo lasciati un po' prendere la mano". Il brano musicale "Coupon", presentato al Torino Film Festival, contestualmente alla premiere del film, di cui rappresenta la colonna sonora e vertebrale, è composto ed interpretato da Andrea Satta e fa parte dell'album "Niente di nuovo tranne te". Andrea Satta è cantautore, pediatra di periferia, ciclista e voce dei T tes de Bois.