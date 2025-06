In Serbia è caos in elezioni locali, mega protesta residenti Kosjeric Roma, 9 giu. (askanews) - La situazione resta tesa e caotica nella cittadina di Kosjeric, centro-ovest della Serbia, dopo che sia il partito al governo che l'opposizione hanno rivendicato la vittoria alle elezioni comunali, considerate un banco di prova importante per il governo del presidente Aleksander Vucic, dopo mesi di proteste oceaniche guidate dagli studenti. I residenti si sono ammassati fuori dall'edificio del piccolo Comune, dove era in corso lo spoglio al grido di "vittoria": "Consideriamo questo un potenziale furto - ha denunciato all'Afp, un residente di Kosjeric, Milan Popovic - Ci siamo riuniti qui e abbiamo festeggiato la vittoria, solo che il nostro presidente è poi uscito allo scoperto e ha affermato che c'era una differenza di circa 20 voti, insistendo sul fatto che anche l'opposizione avesse firmato i verbali dei seggi elettorali". "C'è molta tensione - ha affermato un'altra residente, Milica Nikanovic - All'inizio, i media hanno iniziato a diffondere la notizia che le elezioni erano perse, una storia non verificata e falsa: questa è stata la mia prima impressione. Ora aspettiamo di vedere cosa succederà". Il voto a Kosjeric è il primo da quando sono scoppiate le proteste contro il partito al governo a novembre in seguito al crollo del tetto di una stazione ferroviaria a Novi Sad nel quale sono morte 16 persone. Il Partito progressista serbo (SNS) al governo è stato sfidato dalla lista dei candidati indipendenti uniti per Kosjeric, sostenuta dai leader delle proteste studentesche, nella cittadina di 10.000 abitanti.