Video
VideoIn salvo i passeggeri di una monorotaia rimasta bloccata a Mumbai
20 ago 2025
In salvo i passeggeri di una monorotaia rimasta bloccata a Mumbai

Mumbai, 20 ago. (askanews) - Centinaia di passeggeri sono stati tratti in salvo dalla monorotaia rimasta bloccata su un binario sopraelevato a Mumbai grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori che li hanno raggiunti con delle scale. Secondo una prima ricostruzione la linea si è bloccata a causa di un'interruzione di corrente probabilmente dovuta alle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sulla megalopoli indiana e che stanno provocando pesanti disagi e allagamenti.