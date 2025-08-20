In salvo i passeggeri di una monorotaia rimasta bloccata a Mumbai Mumbai, 20 ago. (askanews) - Centinaia di passeggeri sono stati tratti in salvo dalla monorotaia rimasta bloccata su un binario sopraelevato a Mumbai grazie all'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori che li hanno raggiunti con delle scale. Secondo una prima ricostruzione la linea si è bloccata a causa di un'interruzione di corrente probabilmente dovuta alle piogge torrenziali che si stanno abbattendo sulla megalopoli indiana e che stanno provocando pesanti disagi e allagamenti.