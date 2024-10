In Qatar edificio illuminato con i colori del Libano per solidarietà Roma, 2 ott. (askanews) - Il centro commerciale Place Vendome a Lusail, in Qatar, si illumina con la bandiera libanese a sostegno del popolo libanese, mentre Israele continua a colpire obiettivi di Hezbollah. L'agenzia libanese per le catastrofi ha affermato che 1.873 persone sono state uccise da quando Israele e Hezbollah hanno iniziato lo scontro a fuoco al confine dopo lo scoppio della guerra a Gaza il 7 ottobre 2023.