In Pirelli HangarBicocca gli immaginari dell'Era Atomica Milano, 4 lug. (askanews) - Giovedì 3 luglio 2025 a Pirelli HangarBicocca si è tenuto Immaginari dell'Era Atomica, l'evento del PublicProgram della mostra Icarus di Yukinori Yanagi: una serata di talk e cinema all'aperto dedicata al racconto di come il trauma atomico è stato ripreso e rielaborato nell'opera di artisti e cineasti, partendo da alcuni dei riferimenti iconografici e cinematografici presenti nella mostra. La serata è iniziata con una lecture dello storico dell'arte Toni Hildebrandt dal titolo The Hiroshima-Fukushima complex: i concetti di Era Atomica e di Antropocene sono diventati sempre più interconnessi nel lavoro degli artisti contemporanei. Gli spazi esterni di Pirelli HangarBicocca hanno poi ospitato un programma di proiezioni: Crossroads (1976) dell'artista americano Bruce Conner, un film realizzato dal montaggio di filmati d'archivio del test nucleare condotto nell'atollo di Bikini nel 1946 accompagnato dalla musica di Patrick Gleeson e Terry Riley; Godzilla (1954) diretto da Ishiro Honda, il film che ha dato origine alla saga che ruota intorno alla gigantesca creatura diventata un'allegoria della distruzione e dell'incertezza legate al trauma atomico; due episodi delle serie televisive originali Return of Ultraman (1971) e Ultraseven (1968), create dallo stesso co-autore di Godzilla, Eiji Tsuburaya. Fino al 20 luglio è possibile visitare la mostra di Tarek Atoui, Improvisation in 10 Days. Gli spazi espositivi di Pirelli HangarBicocca saranno aperti fino al 27 luglio, giorno di chiusura della mostra Icarus di Yukinori Yanagi e riapriranno giovedì 18 settembre in occasione della mostra di Yuko Mohri.