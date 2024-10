In Patagonia lo spettacolo dell'eclissi solare "anello di fuoco" Milano, 3 ott. (askanews) - Centinaia di curiosi, fotografi e appassionati di astronomia col naso all'insù per osservare una rara eclissi solare "anello di fuoco" a Puerto San Julian, nella Patagonia argentina, all'estremità del Sud America. Lo spettacolo, che si verifica quando il sole scompare momentaneamente mentre la luna incrocia il suo percorso, era visibile anche dall'Isola di Pasqua, in Cile.