In Myanmar decine di feriti depositati fuori da un ospedale Naypyidaw, 28 mar. (askanews) - I corpi sanguinanti o contorti dal dolore, le vittime del potente terremoto che ha scosso il Myanmar (Birmania) giacciono, per mancanza di spazio, fuori dal pronto soccorso di un ospedale della capitale, Naypyidaw, in attesa di essere presi in carico dagli operatori sanitari. "Di recente abbiamo dichiarato lo stato di emergenza nelle aree colpite dal terremoto di Sagaing, Mandalay, Magway, Consiglio di Naypyidaw, Stato di Shan nord-orientale e regione di Bago, in conformità con il National Disaster Management Act", ha dichiarato Zaw Min Tun, portavoce della Giunta birmana. "Per quanto ne so, i terremoti sono stati concentrati a Sagaing. Sospetto che ci potrebbero essere più vittime a Sagaing, come a Naypyidaw. Pertanto, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza. Vogliamo che la comunità internazionale fornisca assistenza umanitaria il più rapidamente possibile", ha concluso il portavoce.