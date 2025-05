In migliaia a Brasilia con Bolsonaro che promette: continuare la lotta Milano, 8 mag. (askanews) - Appena uscito dall'ospedale, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha promesso ai suoi sostenitori di "continuare la lotta" durante una manifestazione a Brasilia per chiedere l'amnistia per i condannati per le rivolte dell'8 gennaio 2023 nella capitale. Diverse migliaia di dimostranti hanno preso parte a una "marcia pacifica" di circa tre chilometri fino alla periferia del Parlamento.