In Islanda fan di curiosi per l'eruzione a Sundhnukagigar Roma, 26 ago. (askanews) - Decine di curiosi parcheggiano lungo la strada vicino a Sundhn kagìgar, dove giovedì sera (22 agosto) è iniziata un'eruzione vulcanica nel sud-ovest dell'Islanda. I crateri vulcanici prendono il nome da Sundhn kur, una collina appena a sud di Sundhn ksgìgar. È la sesta eruzione vulcanica in questo luogo dal dicembre 2023, ma è la prima volta che è così chiaramente visibile dalla strada. Un'esperienza "irripetibile", affermano alcuni dei presenti.