In India rituali, danze e colori per il Gajan in onore di Shiva Murshidabad (India), 14 apr. (askanews) - Musiche, danze tradizionali, rituali e colori. In India si celebra l'ultimo giorno del calendario bengalese con la festa di Gajan, in onore di Shiva, una delle principali divinità dell'induismo. Gajan o Shiva gajon si festeggia ogni anno soprattutto nello Stato indiano del Bengala occidentale e in Bangladesh: le cerimonie durano circa una settimana e culminano con quello che è il capodanno bengalese. I devoti si dipingono il volto con vernice rossa e si cimentano in rituali di danza con in mano bastoni con dei teschi per rendere omaggio al dio indù della distruzione. I temi centrali di questa festa sono la soddisfazione attraverso il dolore, la devozione e il sacrificio. Infatti durante le cerimonie i fedeli partecipano anche a prove estreme come la corsa sui carboni ardenti o si fanno delle perforazioni sulla pelle.