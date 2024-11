In Georgia scontri fra manifestanti pro Ue e polizia Tbilisi, 30 nov. (askanews) - Per la seconda giornata consecutiva, la polizia antisommossa georgiana ha usato cannoni ad acqua per disperdere migliaia di manifestanti a Tbilisi. È l'ennesima grande manifestazione di piazza per protestare contro la decisione del governo di sospendere i negoziati di integrazione nell'Unione europea.