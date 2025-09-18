In Francia scioperi e proteste, subito caos e fumogeni a Marsiglia Marsiglia, 18 set. (askanews) - Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in Francia è atteso un giovedì di scioperi e proteste, per la seconda volta in otto giorni, contro il governo e le sue scelte di bilancio e all'interno di un clima di esasperazione generale nel Paese per l'instabilità politica e economica. Le autorità prevedono fino a 900.000 manifestanti, un afflusso che supererebbe di gran lunga la mobilitazione, meno strutturata, del 10 settembre (circa 200.000 persone secondo il conteggio ufficiale) e eguaglierebbe quella delle giornate di azione contro la riforma delle pensioni nel 2023. Nelle immagini il caos a Marsiglia già nelle prime ore della protesta e la manifestazione fuori da un liceo occupato a Parigi.