In Francia Marine Le Pen condannata, avvocato: "Faremo appello" Parigi, 31 mar. (askanews) - "Faremo appello", ha annunciato Rodolphe Bosselut, avvocato di Marine LePen, condannata per appropriazione indebita a quattro anni di carcere (due ai domiciliari e due con la condizionale) e cinque anni di ineleggibilità ai pubblici uffici con "applicazione provvisoria": la pena si applica immediatamente in caso di condanna, e anche in caso di appello. Una decisione, che esclude la leader del Rn (Rassemblement National) dalla corsa per l'Eliseo nel 2027, pesantemente criticata da Bosselut che si è detto "costernato": "La presidente ha indicato che, poiché Le Pen, come gli altri imputati, aveva esercitato il suo diritto alla difesa, cioè la richiesta di prescrizione, la base di ogni difesa di ogni imputato, c'era un rischio di ripetizione o di recidiva - ha spiegato - questo è totalmente, assolutamente incredibile. È una forma di criminalizzazione della difesa che personalmente trovo estremamente scandalosa".