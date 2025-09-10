In Francia Macron nomina premier Lecornu, proteste in tutto il Paese Francia, 10 set. (askanews) - Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro francese, nominato dal presidente Emmanuel Macron dopo le dimissioni di Francois Bayrou, in seguito la sconfitta nel voto di fiducia in Parlamento. A soli 39 anni ha già una storia politica importante, con incarichi di governo dal 2017, segretario di Stato, tre volte ministro sempre sotto la presidenza Macron a cui è molto vicino. L'ultimo incarico il Dicastero della Difesa nel governo Bayrou. Da premier primo messaggio su X per ringraziare Macron per averlo scelto e Bayrou per il suo lavoro. "Desidero dire sinceramente ai nostri connazionali che comprendo le loro aspettative e che sono consapevole delle difficoltà - ha aggiunto- Stiamo lavorando con umiltà e faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo". Ma l'instabilità politica si è riversata nelle strade: in tutto il Paese sono esplose proteste da Parigi, a Nantes, a Lione. Un movimento raccolto sotto lo slogan "Blocchiamo tutto". Il governo ha schierato oltre 40mila forze dell'Ordine e ci sono stati già decine di fermi.