In Francia gli agricoltori protestano contro accordo Ue-Mercosur Bayonne (Francia), 10 feb. (askanews) - In Francia gli agricoltori protestano contro l'accordo commerciale Ue-Mercosur. Una trentina di trattori hanno bloccato le strade a Bayonne (nel dipartimento Pyrénées-Atlantiques, Francia sud-occidentale). Ad accendere la protesta, anche in Italia, il timore che l'accordo commerciale con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay danneggi gli agricoltori europei che, secondo i rappresentanti del settore "si troveranno ad affrontare la concorrenza sleale dei loro colleghi latinoamericani, meno regolamentati".