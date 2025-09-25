Mercoledì 24 Settembre 2025
Accedi
La mediazione su Flotilla
Raffaele Marmo
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Infortunio Alcaraz
Droni Danimarca
Ucraina Russia
Flotilla
Vittorio Sgarbi
Emanuele Ragnedda
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
In forte crescita i decessi per tumori: +75% entro il 2050
25 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
In forte crescita i decessi per tumori: +75% entro il 2050
In forte crescita i decessi per tumori: +75% entro il 2050
Il dato riflette l'incremento dei casi di malattia, che supereranno i 30 milioni all'anno
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura | L'intervista di Giulia Carla de Carlo a Sara Fruner
Guarda il video