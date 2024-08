In fiamme un'azienda per lo smaltimento di carta nell'Aretino Arezzo, 30 ago. (askanews) - I Vigili del fuoco del comando di Arezzo stanno intervenendo da questa notte, intorno alle 3, a Terranuova Bracciolini per un incendio che ha coinvolto il capannone di una azienda che tratta lo smaltimento della carta. Sul posto sono al lavoro 5 squadre e 12 mezzi, giunti rinforzi dai comandi di Firenze e Prato. In corso le operazioni di bonifica e smassamento del materiale combusto, anche grazie all'impiego di un escavatore.