Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
In Colorado tra le montagne per concedersi il lusso di rallentare
29 set 2025
  In Colorado tra le montagne per concedersi il lusso di rallentare

In Colorado tra le montagne per concedersi il lusso di rallentare

Denver, 29 set. (askanews) - "Facciamo un sacco di cose qui. Realizziamo progetti di ogni tipo, dalle vetrate artistiche alla lavorazione del cuoio. Oggi realizzeremo una piccola vetrata artistica in stile Tiffany. Tutto è già tagliato e levigato. Vi guiderò nei successivi passaggi" afferma Victoria Rosas Endsley. Bear & Bee è uno studio e boutique di artigiani a conduzione familiare, nonché un "Art Bar" all'americana unico nel suo genere, dove ci si può cimentare nella creazione di progetti artistici con diverse tecniche. L'ispirazione è sempre a portata di mano e si traduce in candele, ricamo su legno, pirografia, la ceramica e molto altro ancora. Incastonato nella splendida natura che contraddistingue Estes Park, in Colorado, Bear & Bee è un esempio di attività da praticare in una vacanza di totale relax, che i panorami mozzafiato del Centennial State - dall'arido deserto ai canyon fino alle innevate Rocky Mountains - possono ospitare. Meta particolarmente popolare nel West degli Stati Uniti d'America, Estes Park è un punto di partenza per escursioni nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, dove anche chi è abituato a una vita frenetica, si concede il lusso di rallentare. Magari partecipando a un programma guidato dai Ranger, affrontando un'arrampicata con guida sulle pareti di roccia più iconiche dello stato o concedendosi una cena in un ristorante molto originale: ce ne sono diversi. Brand Usa e Visit Estes Park consigliano tra gli altri Claire's Restaurant and Bar, Bird and Jim, Coffee on the Rocks, The Hive at Estes Park Brewery e Rock Inn Mountain Tavern. Quest'ultimo week end (27 settembre) poi è stata la Festa dell'Alce: un evento istruttivo che racconta la bellezza dell'autunno e delle maestose creature che popolano queste montagne. Servizio di Cristina Giuliano Montaggio di Linda Verzani Immagini askanews