In aula l'aggressore di Salman Rushdie, rischia 32 anni di carcere Mayville, 10 feb. (askanews) - Hadi Matar, 27enne libano-americano cresciuto negli Stati Uniti, è comparso in tribunale con l'accusa di aver tentato di uccidere il famoso scrittore Salman Rushdie. L'accusato di tentato omicidio e assalto è entrato nel tribunale di Mayville, nella contea di Chautauqua, vicino al confine con il Canada, gridando le parole "Palestina libera". Era il 12 agosto del 2022 quando lo scrittore, sotto minaccia di morte da decenni per il suo libro "I versi satanici", mentre aspettava di prendere la parola fu aggredito con un coltello e venne ferito gravemente, ha perso l'uso dell'occhio destro.