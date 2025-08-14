In arrivo la seconda parte di "Mercoledì - Stagione 2" Roma, 14 ago. (askanews) - É arrivato il trailer ufficiale della seconda parte della nuova stagione di "Mercoledì". Gli ultimi quattro episodi saranno disponibili su Netflix dal 3 settembre. La serie "Wednesday", creato da Alfred Gough e Miles Millar, ha debuttato nel 2022 ed è rapidamente diventata un fenomeno globale, conquistando il primo posto nella classifica di Netflix degli show in inglese più popolari di tutti i tempi e rimanendo per 20 settimane nella Top 10 globale. Basata sui personaggi creati da Charles Addams e reimmaginati per una nuova generazione dal visionario Tim Burton, la serie ha conquistato i fan con il suo tono ironico e anticonformista e il fascino gotico di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega. Lo show è diventato un fenomeno culturale: dal revival della moda gotica al sold out dei trucchi utilizzati nella serie, e la canzone "Goo Goo Muck" dei The Cramps ha registrato un'impennata del 5000% negli stream a distanza di quattro decenni dalla sua uscita. L'iconica scena di ballo ha ispirato milioni di riproduzioni su TikTok con la canzone "Bloody Mary" di Lady Gaga, provocando un'impennata del 1800% degli ascolti su Spotify e portando la cantante a partecipare alla serie come guest star nella seconda stagione. "Wednesday" ha ottenuto 50 nomination a diversi premi e 17 vittorie, tra cui agli Emmy, ai Golden Globes e ai SAG Awards. La prima parte è uscita il 6 agosto scorso. Nella stagione 2, Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. La protagonista deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.