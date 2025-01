In arrivo a marzo "Gangs of Milano-Le nuove storie del Blocco" Roma, 22 gen. (askanews) - Torna la Milano del Blocco, l'imponente complesso edilizio al centro della favola nera Sky Original "Blocco 181", ambientata fra le comunità multietniche del capoluogo lombardo. A marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now arriva la serie "Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco": otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra - La serie, Blocco 181, Doc - Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, ancora con il pioniere del rap italiano Salmo, che torna davanti alla macchina da presa nei panni di Snake e come supervisore musicale della colonna sonora. Nuove storie all'ombra del Blocco si incroceranno con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale già al centro della prima serie. Di nuovo protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse, legati da qualcosa di più forte delle rispettive appartenenze: Bea (Laura Osma), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la responsabilità verso la famiglia e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Madhi (Andrea Dodero), che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni difficili, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato in tutti i modi a reprimere. All'ombra del Blocco si affermerà una nuova realtà, la Kasba, realtà giovane e caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco. Al suo vertice c'è Zak, interpretato da Fahd Triki. Un ragazzo come tanti, pieno di sogni, che coltiva il suo talento da trapper sperando di sfondare, ma deve fare i conti con il Blocco. Noè Batita interpreta invece Nael, legato a Zak come a un fratello. Nael è irrequieto, irruento, spesso si lascia andare ad azioni impulsive che alimentano le tensioni con gli altri abitanti del Blocco. Nel cast anche Salmo nei panni di Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità, ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Il rapper sarà il protagonista assoluto del sesto episodio dal titolo Bèn Dàn, una storia verticale dedicata interamente al suo personaggio, che vedrà nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi. Nei nuovi episodi torna anche il dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, Lorenzo, ora un uomo nuovo: il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance. Ma si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio Nel cast anche Tommaso Donadoni nei panni di Giacomo, ragazzo della Milano bene che entrerà nella vita di Ludo, e Anna Manuelli in quelli di Isabella, sorella di Ludo. Nella nuova serie il Blocco è cambiato: gli scontri tra bande hanno lasciato da un lato Bea, divisa tra il suo ruolo di Segundera e la speranza di una vita normale, dall'altro Mahdi, che cerca in ogni modo di coprire il vuoto lasciato da Rizzo. Il ritorno in città di Ludo, ferito e perso dopo un evento di cui si addossa le colpe, porta il trio a dover fare i conti con quel legame che ognuno, a modo suo, cerca di negare. Ma insieme sono più forti: così tra vecchi amici e nemici, la pressione delle aspettative e una vita che sembra giocare con loro come fossero pedine, Bea, Ludo e Mahdi si uniscono di nuovo in un'avventura senza esclusione di colpi.