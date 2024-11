In Arizona le telecamere in diretta web contro le teorie sui brogli Phoenix, 6 nov. (askanews) - Phoenix, Arizona, uno dei sette Stati più in bilico in queste elezioni presidenziali: in queste immagini fornite dall'ufficio elettorale della contea di Maricopa. le telecamere di sorveglianza sono puntate sugli scrutatori al lavoro e sugli scatoloni carichi di schede elettorali in attesa. Le immagini delle telecamere sono trasmesse costantemente su internet per sfatare le teorie complottiste sui presunti brogli, di cui Donald Trump tanto ha parlato nelle ultime settimane di campagna elettorale. Secondo un sondaggio CBS, il 52% degli elettori del repubblicano non si fida dei processi elettorali.