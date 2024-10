In anteprima una clip dal docufilm "Gaucci-Quando passa l'uragano" Roma, 22 ott. (askanews) - Una vita all'insegna dell'impossibile, con un'innata capacità di fare notizia e di farla franca, quasi sempre. In anteprima una clip tratta dal docu-film "Gaucci - Quando passa l'uragano", in onda il 5 novembre alle 22:55 su Sky Crime e Sky Documentaries e in streaming su NOW. È il ritratto dell'uragano Luciano Gaucci, presidentissimo del Perugia Calcio, fatto dai figli Alessandro e Riccardo e da chi lo ha conosciuto più da vicino. È la storia del Perugia Calcio, ma è anche il racconto di un impero fatto di cavalli, di deludenti calciatori, di piccole e grandi truffe, e di crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere. Nel calcio sono sempre i giocatori a scaldare il cuore dei tifosi. A volte capita anche agli allenatori. Ai presidenti mai. Luciano Gaucci è l'eccezione: presidente del Perugia Calcio, tanto amato dai tifosi e dalla cittadinanza quanto chiacchierato e bersagliato dalla stampa e dai suoi molti detrattori.