In anteprima il video "You are the one" il singolo di Angelique Milano, 4 lug. (askanews) - In anteprima il video "You are the one" il singolo inedito di Angelique, brano che racconta l'amore e la gioia, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Sonos Music Records/Virgin Music Group). "La Musica per me è tutto. La vita è Musica e senza Musica non è vita. Se la Musica non c'è, non sono io davvero e se non canto non sono più io. Questa canzone nasce da un incontro con il cantautore e produttore artistico Giancarlo Nisi (già leader dei Milk and Coffee) che mi ha proposto di lavorare insieme a Wanny S- King sul testo - dice Angelique - "You are the one" è un brano che dà senso di libertà ed è trascinante e con mio marito, il produttore e regista Gennaro Ruggiero, abbiamo progettato e realizzato il videoclip che ripercorre lo stile degli anni '80/'90 con la collaborazione del ballerino e coreografo Gabriele Naccarato ed il suo corpo di ballo e mi è venuta l' idea simpatica di giocare con i cerchi colorati di atletica che ho trovato molto divertente." Angelique è nata a Iasi in Romania l'11 settembre 1989; modella, cantante e attrice, è anche sceneggiatrice di Perché ti amo, in seguito trasposto in film. Il 4 luglio lancia sul mercato internazionale "You are the one", accompagnata da un video fresco e divertente, canzone che celebra l'amore autentico e la volontà di essere il sostegno e la fonte di felicità dell'altra persona.