In anteprima il video "Tu volevi una hit" di Marco Achtner Milano, 13 giu. (askanews) - In anteprima il video "Tu volevi una hit" il nuovo singolo di Marco Achtner disponibile in tutti i negozi digitali e in rotazione radiofonica. Il cantautore e producer, che con le sue hit ha collezionato milioni di ascolti (raggiungendo le vette delle classifiche dance di tutta Europa), torna con un brano irresistibile dal sapore reggae che, unito a una melodia ipnotica, rende il groove un concentrato di euforia grazie al suo ritmo energico e a un sound innovativo. Un tuffo negli anni '70 a cui il producer ha aggiunto la sua inconfondibile cifra stilistica e, per unire la disco di oggi a quella di ieri, ha fortemente voluto che i riff di chitarra fossero suonati tutti dal vivo dal Maestro Jacopo Stella, portando così il brano a un livello ancora superiore. Per quanto riguarda il testo, bisogna ammettere che con le parole Achtner ci sa fare; e nella canzone racconta alla sua amata che "avrebbe voluto scrivere soltanto il meglio per Lei" ma ciò non è stato possibile perchè Lei preferisce i tormentoni alle canzoni d'autore. Questo concetto (ripetuto più volte durante il ritornello), oltre a strappare un sorriso, cela anche una critica alla discografia odierna che troppo spesso predilige la forma alla sostanza. "Secondo me forma e sostanza possono coesistere. Da sempre, ciò che mi spinge a comporre è l'amore per la sperimentazione. Da bambino ascoltavo Daniele Silvestri ma mi piaceva anche Gigi D'agostino. All'epoca, ma questo discorso vale anche per oggi, dovevi scegliere se volevi essere un cantautore o un dj. Ma io non ho mai creduto nei generi e negli stereotipi. Secondo me, sia nella vita che nella musica, non bisogna avere paura del diverso anzi, credo che aprirsi alla diversità ci rende persone libere e migliori. E ci porta su strade con un panorama stupendo che non avremmo mai percorso se ci fossimo fermati al confine della nostra zona di comfort" racconta l'artista che con il suo talento è capace di creare canzoni che toccano il cuore e che raccontano storie autentiche, sempre con un linguaggio poetico e originale. A tal proposito, non sono un caso le collaborazioni con tantissimi Big della musica italiana (incluso Mogol) e le migliaia di copie vendute in tutta europa, che lo hanno fatto arrivare più volte al numero 1 delle classifiche dance in Italia e in TOP10 in Inghilterra, al fianco di artisti del calibro di Lady Gaga e Kylie Minogue. Dalla vetta delle classifiche europee al nuovo singolo. Un brano destinato a far ballare ma, senza dubbio, anche a far discutere e riflettere. Frutto della collaborazione tra Marco Achtner, che del brano ha scritto musica e parole, con Jacopo Stella e Eros Nanni che hanno prodotto e arrangiato il brano. Nel video, diretto da Edda Galligani, le frasi della canzone prendono forma e forza grazie a colori psichedelici e a un tocco vintage che riporta indietro nel tempo alle estati del passato.