In anteprima il video Traumi brano del nuovo progetto di Kormorano Milano, 30 mag. (askanews) - In anteprima il video "Traumi" brano del nuovo progetto di Kormorano. Polistrumentista del sud Pontino, già noto per il suo percorso nei Mellow Mood, Chicken Production e per la collaborazione con Giancane, Kormorano canta in dialetto terracinese, lingua madre e strumento espressivo scelto per restituire verità ai suoi testi. Unisce il cantautorato contemporaneo a dub, elettronica e influenze delle tradizioni africane e sudamericane, dando vita a un'alchimia sonora che travalica ogni etichetta di genere. Nel 2024/2025, ispirato dal libro "Bestie in fuga" di Daniele Kong, si ritira sull'isola di Ventotene: armato solo di chitarra, computer e microfono, affronta l'inverno componendo nuove canzoni, in un dialogo profondo con la solitudine e le cicatrici del passato. "Traumi" è il primo frutto di questo percorso.