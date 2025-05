In anteprima il video "Tienimi con Te" nuovo brano di Luca Rustici Milano, 26 mag. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Luca Rustici "Tienimi con Te" (L'n'R Productions /Universal Music Italy) brano intimo e speranzoso, disponibile in digitale. La canzone è un'intensa preghiera poetica, in cui l'anima si rivolge a un ente superiore (che ognuno chiama come vuole) con fiducia e vulnerabilità. Ogni immagine naturale (la roccia, il fiore, il vento, il sole) diventa simbolo del rapporto tra l'umano e il divino, fatto di richiesta di sostegno, perdono e presenza costante. Il silenzio e il cuore affranto rappresentano la condizione spirituale di chi cerca conforto e redenzione. Il ritornello è un invito accorato a essere custoditi e mai abbandonati. Nell'ultimo verso, il cuore si fonde con l'immenso, come atto di resa totale alla trascendenza. "Con questo brano desidero sussurrare il bisogno di abbandonarsi con fiducia, come un fiore al vento o un cuore al cielo - racconta Luca Rustici - "Tienimi con Te" è infatti una preghiera delicata, un canto d'amore che cerca accoglienza anche nel silenzio e chiede solo di essere tenuto stretto, per sempre. Il titolo è arrivato naturalmente, come un filo che lega tutte le immagini del brano: un gesto semplice ma potente di affidamento e presenza anche perché la canzone è nata in un momento di introspezione, quando sentivo il bisogno di esprimere con delicatezza la bellezza dell'essere lì, l'uno per l'altro, anche nel silenzio. Cantare questo brano è per me un atto di preghiera, di resa e di fiducia, un modo per dire a quell'entità superiore: "Eccomi, sono qui. Tienimi con te"." Il video ufficiale di "Tienimi con te", regia di Salvatore Maiorano per SM Movie, è un viaggio visivo che attraverso immagini naturali, racconta il bisogno di essere custoditi e accompagnati, sottolineando la fragilità e la forza del legame che desideriamo mantenere vivo sottolineando che siamo una energia universale e che tutto è unito da un filo energetico naturale. Ogni scena amplifica l'atmosfera di accoglienza e protezione che il brano esprime, trasformando il video in un abbraccio visivo che parla al cuore. È stato girato nel deserto ma abbiamo scelto una location non totalmente sabbiosa con una parte di verde per dare legame tra deserto e vita. el 2024 "Na casa miezz' 'o mare" con il featuring di Raiz.