In anteprima il video "Stelle" il singolo di Annachiara Cecere Milano, 25 nov. (askanews) - In anteprima il video "Stelle", il nuovo singolo di Annachiara Cecere. "Stelle" è un brano autobiografico che parla dell'insieme di paure che caratterizzano chi vive un sogno, trasformandolo in un essere umano. La protagonista vive con la paura costante che il concetto di sogno possa mettere fine alla gioia che prova per il suo modo sbagliato di vedere le cose. Tuttavia, crede che sia la fede in qualcosa a salvarla, e che, nonostante le difficoltà, sia fondamentale cercare sempre la luce in fondo al tunnel. Solo così, infatti, è possibile arrivare a una piena scoperta di sé. Commenta l'artista salernitana classe 1997, a proposito del brano: "Questo brano affronta la tematica di chi vive in una costante contraddizione tra i sogni e la paura di non realizzarli. È un brano che prende forma anche attraverso una vera e propria somatizzazione delle parole espresse, ma al contempo esplora la ricerca delle gioie che un sogno può offrire, con la speranza che le ambizioni siano più forti delle paure.". Il videoclip di "Stelle" descrive l'atmosfera come un mix di sogno, memoria e speranza per il futuro. In particolare, si sottolinea come l'artista giochi con la luce e con delle stelle filanti, che sono generalmente associate a momenti di festa o di speranza, ma qui vengono usate per evocare un senso onirico, cioè di sogno e di immaginazione. Allo stesso tempo, queste immagini hanno una componente nostalgica, forse legata a ricordi passati. Il mare, simbolo di vastità e di movimento, viene presentato come un elemento che "culla" l'artista, portandolo verso un nuovo inizio, suggerendo un percorso di crescita o di rinascita emotiva.