In anteprima il video "stanotte" singolo dei PainKillers Milano, 17 apr. (askanews) - In anteprima il video "stanotte" singolo dei PainKillers che parla di una notte di contrasti, tra amore e fuga, tra desiderio e smarrimento. "stanotte" è una scarica pop-punk che cattura il caos emotivo delle notti più turbolente. Con uno stile diretto e spigoloso, la band racconta una relazione appesa tra amore e rancore, tra la voglia di restare e quella di sparire nel rumore di una festa e nei fumi dell'alcol. Il protagonista del brano è bloccato in questo limbo: riflessioni rapide, taglienti e spesso contraddittorie scandiscono il testo, fino a esplodere nel grido liberatorio del ritornello - "non perdiamoci stanotte" - che dà voce alla tensione tra il voler dimenticare e il non riuscire a lasciar andare. La struttura del pezzo alterna strofe rappate a ritornelli potentissimi, trasportando l'ascoltatore dentro la confusione emotiva di una notte che non si dimentica. I PainKillers nascono nel 2013 da un'idea di Federico Palaia e Stefano Calzà, oggi rispettivamente chitarrista e batterista/cantante. Il gruppo, completato da Andrea Casati alla voce e Davide Baschieri al basso, si inserisce fin da subito nella scena punk underground milanese, distinguendosi per una forte spinta verso la sperimentazione e il rinnovamento sonoro. Il debutto discografico in lingua inglese arriva con l'album Storyteller, seguito dai singoli I Won't Be Home For A While, Broken Heart e On My Own. Nel 2023 pubblicano l'album NEW END, punto di svolta nella ricerca di un sound più personale e definito. La nuova fase della band prende forma con il progetto IN SOSPESO, secondo album in uscita tra il 2024 e il 2025, interamente in italiano. Un lavoro che fonde pop-punk, hip-hop e atmosfere urban, in un continuo dialogo tra radici e futuro, tradizione e innovazione. Con "stanotte", i PainKillers dimostrano ancora una volta la loro capacità di raccontare emozioni vere, senza filtri, restituendo la confusione e la bellezza delle relazioni umane nella loro forma più cruda e autentica.