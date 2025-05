In anteprima il video Siamo solo umani nuovo singolo degli Humana Milano, 31 mag. (askanews) - Gli Humana presentano il nuovo singolo "Siamo solo umani", un brano che incorpora l'energia del rock a raffinate sonorità elettroniche, dando vita a un sound fresco, giovane e moderno. La produzione, firmata da Lorenzo Sebastiani, aggiunge una profondità stratificata e un'atmosfera ricca a una traccia di respiro internazionale. Il testo affronta con lucidità e sensibilità il tema dell'autenticità umana in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia. Al centro, il valore delle amicizie di lunga data, quelle nate da bambini e fortificate nel tempo. Legami che resistono al logorio degli anni, nutriti da ricordi condivisi e dalle difficoltà superate insieme. Legami reali, sinceri, in netto contrasto con la superficialità dei rapporti virtuali di oggi. Il videoclip rafforza questo messaggio, raccontando la bellezza di chi c'era, c'è, e continua a esserci. Gli Humana sono una delle realtà più originali e riconoscibili della scena elettro-rock italiana. Il progetto nasce nel 2011 tra Latina e Rimini, dall'incontro tra Daniele Iudicone (voce, testi, melodie) e Lorenzo Sebastiani (musicista e produttore, con all'attivo collaborazioni con Kelly Joyce e Dirotta su Cuba). Il nome "Humana" riflette l'essenza del progetto: musica che parla dell'essere umano contemporaneo, delle sue emozioni, delle sue contraddizioni, e del rapporto (spesso conflittuale) con la tecnologia.