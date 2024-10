In anteprima il video "Say Something" dei Blonde Brothers Milano, 26 ott. (askanews) - In anteprima il video ''Say Something'' (Sei somma di mille attimi), è il nuovo singolo dei Blonde Brothers. Una cover, dal sapore nostalgico, della celebre canzone americana del duo "A Great Big World" in collaborazione con Christina Aguilera, questa volta riproposta con un ritornello cantato in italiano e una chitarra acustica e sperimentale creata dal Liutaio Angelo Bordini, uno strumento che si ispira alla viola d'amore e molto simile al Sitar Indiano dove altre sei corde nella cassa della chitarra lavorano per risonanza con le altre corde. Un ritorno alle origini per i due fratelli biondi già finalisti a "The Winner is" su Canale 5, visto il loro legame fisico e affettivo con gli USA. Il singolo sarà accompagnato da un video "on the road" registrato durante il viaggio in California, Arizona e Utah dai Blonde Brothers. "Il mondo della chitarra acustica ci ha sempre affascinato - spiegano i Blonde Brothers. Suonare e registrare con una chitarra così completa e dalla sonorità incredibile è stata una grande emozione e possiamo dire che le nostre voci sono state cullate dall'inizio alla fine dal suono armonioso di questo strumento pazzesco. Il video ci ha riportati nelle zone più profonde del West degli Stati Uniti, dove per strane congiunzioni astrali ci sentiamo a casa e a nostro agio." Luca e Francesco iniziano a scrivere canzoni sin dall'età di tredici anni, sia in italiano che in inglese, unendo le loro voci alle chitarre e al pianoforte. Il loro percorso come Blonde Brothers inizia nel 2012 con la gavetta in diversi locali di musica live del Veneto e con la pubblicazione del loro primo disco "Lights and Shadows". "Emozioni fast food" è il loro ultimo album in studio, nato dalla collaborazione con il produttore Alberto Rapetti, un sodalizio che gli ha visti sperimentare varie sonorità: dal pop, electro-country, rock fino a strizzare l'occhiolino alla dance.