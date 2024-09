In anteprima il video "Rebel Soul" della pianista Giuseppina Torre Milano, 10 set. (askanews) - In anteprima il video di "Rebel Soul", composizione estratta da "The Choice", il nuovo album della pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre. Il video girato e diretto dall'artista visivo Dagon Lorai presenta immagini in animazione e immagini reali che si alternano, creando un potente contrasto. Da un lato la fantasia, l'artificiosità, il colore, il pastiche, tecniche diverse che si fondono, dall'ltro l'imagine di Giuseppina Torre che evoca la realtà, instaurando un dialogo visivo che spinge a riflettere sulla propria identità, sull'importanza di essere se stessi e di ribellarsi agli stereotipi imposti da una società sempre più dominata dalle apparenze e filtrata dai social network. Nello scorrere di questi tempi viviamo avvolti da prigioni di massima insicurezza nelle quali non sappiamo di essere rinchiusi. Fra le sbarre dell'identità fatte di tecnologia e desideri materiali, lasciamo che a dominare il nostro tempo siano meccanismi automatici attivati delle false personalità - dichiara Giuseppina Torre - Teniamo la testa china sui nostri smartphone fusi con le nostre mani e veniamo liquefatti nel mare della frivolezza di massa. Le persone oggi, se le osserviamo attentamente, assomigliano a bizzarre figure dadaiste, sembrano collage di vizi da ritagli di vecchi giornali. Dualismo e menzogna sono lo scenario sul quale incediamo dove recitano attori di ogni sorta. La verità è che ci troviamo in tempi di ribellione, di liberazione dalle catene interiori ed è proprio questo il momento in cui, dalla parte più bassa di questi giorni, aprendo il terzo occhio, quello dell'arte, è possibile ritrovare la libertà vera che è l'emancipazione dall'identità. L'identità è qualcosa che ci viene conferita dagli altri e non corrisponde alla verità che siamo. Quindi affrancarsi da ciò è faticoso ma necessario passando dalle strettoie delle nostre difficili vite. Le immagini e i suoni sono la giusta dimensione in cui un artista può lavorare ed essere ciò che è, ovvero colui che descrive il tutto attraverso l'uno secondo verità. Le Anime Ribelli sono quelle che hanno scelto di fronteggiare le difficoltà della vita, senza usare violenza ma la forza della volontà. Fra scenografie finte, costumi e maschere, le uniche cose autentiche, restano le donne e gli uomini dall'anima ribelle! .