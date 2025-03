In anteprima il video "Pensavo fosse amore" di Vito Romanazzi Milano, 22 mar. (askanews) - In anteprima il video "Pensavo fosse amore" (Senza Dubbi/Tycaua) è il nuovo singolo di Vito Romanazzi, un brano registrato presso l'Elfo Studio di Tavernago, che porta anche la firma di Daniele Volante. Produzione esecutiva di Gianluca Pecchini e Matteo Guido Merli. La canzone - spiega l'artista- parla di un sacrificio fatto da un uomo per amore della propria donna. Un amore succube, un amore ormai vano, idealizzato che alla fine si è rivelato per quello che era: Un "banale show". Alla fine la voglia di rivalsa prende il sopravvento, perché finalmente si è imparato che "amare vuol dire anche accettare". Inoltre lavorare con musicisti del calibro di Luca Colombo, Lele Melotti, Lorenzo Poli e Simona Cazzulani (Silvio Pozzoli ai cori) è stato emozionante e di grande stimolo per il futuro. Le Ambizioni di Vito Romanazzi, germogliate a pochi chilometri dal mare di Puglia e cresciute all'ombra del Torrazzo, affondano le radici nella più italiana delle tradizioni. Classe 1988, originario di Rutigliano, in provincia di Bari, Vito fa capolino nel mondo della musica già da bambino. Nel '99, si trasferisce a Cremona, dove inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Nel 2010, proprio a Cremona, condivide il palcoscenico con uno dei suoi miti assoluti, Albano Carrisi. L'anno successivo, il nome di Vito Romanazzi figura tra i partecipanti del Festival di Castrocaro, dove si classifica 2°. Viene notato dal direttore artistico della manifestazione, Gianluca Pecchini, che lo vuole nella sua Nazionale Italiana Cantanti. Tra il 2015 e il 2020 lancia una serie di singoli per l'etichetta Senza Dubbi, tra cui spicca "Incancellabile", brano dal forte impatto emotivo. Fa tappa al RADIO BRUNO FESTIVAL in Piazza Sordello, ''Mantova '' con Max Pezzali, Marco Masini, Lorenzo Fragola, Marco Ligabue, Alexia, Bianca Atzei, Patty Pravo. Partecipa alla Partita del Cuore cantando il singolo ''Incancellabile'' con 40.000 mila persone all' ''Allianz Stadium''. Nel 2016 partecipa alla trasmissione AMICI con un discreto risultato. Continua a scrivere canzoni con l'arrangiatore Daniele volante, in studio con Luca Colombo, Lorenzo Poli, Lele Melotti. Nel 2017 si classifica 2 al festival di Castrocaro, importante festival nazionale andato in onda su Rai Uno. Nel 2023 lancia il singolo "Non so parlarti". Nel 2024 duetta nuovamente con Al Bano al Teatro Dal Verme di Milano.