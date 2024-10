In anteprima il video "Non Smettere Mai" di Francesco Di Tommaso Milano, 25 ott. (askanews) - In anteprima il video "Non Smettere Mai" di Francesco Di Tommaso. Torna il cantautore dalla lingua affilata che ancora una volta consegna a un brano pensieri e considerazioni sulla vita, e questa volta lo fa attraverso un'emozionante ballad trascinata da chitarre acustiche dal sapore pop britannico, un'esortazione all'ascolto dell'altro, ad assaporare la vita nei suoi valori più autentici. Francesco racconta: In un momento storico dove nei social e in televisione vengono seminati messaggi di odio e fake news, odiatori seriali e leoni da tastiera sembrano avere la meglio, "Non smettere mai" è un inno ai valori di rispetto, libertà e fratellanza tra le persone e i popoli. Un invito a non farci trascinare nel vortice dell'egoismo. A ritrovare dentro di noi l'empatia e la sensibilità necessarie a capire anche i bisogni di chi ci è accanto, anche solo per un momento. Non smettere mai di ascoltare. Sul video, Francesco dice: Girando questo video ho sentito il bisogno di cristallizzare in un tempo e in un luogo i concetti e i valori che racconto nel testo. Durante la scrittura della canzone non avevo in mente un tema così tanto specifico, volevo solo riflettere sul fatto che spesso ci facciamo trascinare e risucchiare dalle cose negative che vediamo intorno a noi, nei social e in televisione, e che potremmo essere migliori come esseri umani ritrovando una connessione più profonda con noi stessi. Avrei potuto fare un video totalmente diverso, astratto per esempio, ma non è quello che volevo. Ho scelto di rappresentare un tema di attualità che racconta appieno il messaggio della canzone. Dopo una ricerca ho contattato un'organizzazione che potesse fornirmi delle immagini in grado di imprimersi nella mente, che mi aiutassero a rendere vibrante e viva la canzone. SOS Mediterranee, che ringrazio moltissimo, ha accettato di collaborare con me: il risultato è sorprendente! "Non smettere mai" con il video ha un "qui e ora" che spero possa arrivare ancora meglio al cuore di tutte le persone che lo guarderanno. Francesco affronta le tematiche tipiche del nostro tempo e dei nostri luoghi con uno spirito critico, cinico, ma anche ironico e divertente. Lontano dal mondo discografico più commerciale, preferisce stare vicino a spazi e contesti che gli permettono di esprimere le sue idee. I suoi brani sono caratterizzati da messaggi forti, pieni di parole, urla di liberazione diretti a chi ha voglia di ascoltare un punto di vista diverso, schietto e che non ha alcuna intenzione di farsi condizionare.