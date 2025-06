In anteprima il video "Niente da te" dei Nessuno Escluso Milano, 6 giu. (askanews) - In anteprima il video "Niente da te" è il nuovo singolo dei Nessuno Escluso, un brano alternative/indie rock dallo sviluppo dinamico che si eleva in un crescendo di emotività, tra suoni graffianti e riflessioni intime. "A volte i ricordi fanno male" è l'incipit che apre la canzone e introduce il viaggio emotivo al cuore del brano: affrontare il peso di un passato che continua a condizionare il presente. Alcune storie non si possono cambiare, ma proprio per questo è necessario liberarsene. Ed è qui, nel presente, che nasce il bisogno di purificazione. Nella canzone, questo bisogno prende forma nel simbolo del fuoco, chiamato a bruciare ricordi e sensazioni per trasformarli in cenere, in qualcosa da cui ripartire. Tra luci scintillanti, ombre lunghe e fiamme alte che avvolgono tutto, prende vita una danza liberatoria dal sapore ancestrale. Una visione fuori dal tempo che consuma il dolore e lascia spazio a una consapevolezza nuova: "Anche se non ho mai avuto risposte da te, anche se non ho mai avuto niente da te." La forza di un addio che spinge a fare tabula rasa e salpare per lidi più sereni. I Nessuno Escluso sono Massimo Morelli (chitarra e voce principale), Raffaele Polito (basso e seconda voce) e Marco Miai (batteria). La band inizia a prendere forma nel settembre 2022, quando Marco si unisce al duo acustico composto da Massimo e Maurizio Spina. L'arrivo della batteria imprime una svolta decisiva al sound del gruppo, che si allontana progressivamente dalle influenze folk per abbracciare un rock più incisivo e dinamico. Nel 2023, con l'ingresso di Raffaele al basso, la formazione trova finalmente la propria identità, dando vita al progetto definitivo: un power-trio atipico che sceglie l'introspezione e l'urgenza espressiva come cifra stilistica. Nel marzo 2024 inizia la collaborazione con l'etichetta Sorry Mom!, che accompagna l'uscita dei primi tre singoli: "Liberazione 64", "Catene" e "Incontro di boxe". Il 2025 si apre con "Niente da te", nuovo tassello di un percorso che porterà alla pubblicazione del primo EP ufficiale della band. I Nessuno Escluso propongono un rock essenziale ma incisivo, lontano da virtuosismi fini a sé stessi, e sorretto da testi introspettivi, dolci e amari insieme. Le loro canzoni parlano di emozioni, conflitti interiori e bellezza fragile, raccontando l'essere vivi qui e ora. Perché, in fondo, la loro musica è prima di tutto un atto di verità.