In anteprima il video "Neon" di Lorenzo Morresi e Tony Scorpioni Milano, 27 gen. (askanews) - In anteprima il video "Neon" di Lorenzo Morresi e Tony Scorpioni. Il singolo nasce con il desiderio di evocare il fascino delle discoteche anni '70, non solo come luoghi di ballo e divertimento, ma anche come simboli di socialità e libertà. Il brano unisce sonorità disco suonate interamente dal vivo a un sound più contemporaneo e moderno. Il testo nasconde una certa nostalgia per quel tipo di atmosfere che rispecchiavano un periodo in cui il boom economico restituiva luci, colori e soprattutto voglia di divertirsi. "Chissà qual è il significato di discoteca oggi?" Lorenzo e Tony esplorano il concetto di discoteca oggi, immaginando un club illuminato da luci al neon, un sogno che si dissolve nel ritmo della musica. Con "Neon", gli artisti offrono una risposta personale, unendo ironia e romanticismo in un brano che celebra il passato e invita a ballare nel presente. Anche il videoclip ufficiale si ispira al mondo della disco e del ballo anni '70, giocando con atmosfere sensuali e ipnotiche tipiche anche di quegli anni. L'immaginario fisico e sensoriale del corpo che balla rappresenta il connubio perfetto sia con il taglio italo-disco del brano sia con il concetto passato e più profondo di "discoteca" inteso come luogo di liberazione fisica e mentale anche nell'intrattenimento contemporaneo. Visuals a cura di Ludovica De Santi.