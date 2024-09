In anteprima il video "marta" il nuovo singolo di leomeconi Milano, 24 set. (askanews) - In anteprima il video "marta" il nuovo singolo di leomeconi(Zero4leo Music / The Orchard). "marta" è un brano scritto pensando alla protagonista della serie TV "Sul più bello", in onda su Prime Video e prodotta da Eagle Pictures. Nel testo ricorrono spesso immagini notturne, i protagonisti vengono descritti come due meteore che non scelgono dove atterrare. Esattamente come Marta, che è sempre imprevedibile, e come quelli che orbitano intorno alla vita di Marta che - racconta leomeconi - è un personaggio forte e fragile allo stesso tempo, come una stella attrae gli altri per la luce che emana ma spesso è difficile entrare nel suo mondo. L'immagine delle stelle ha una forte valenza simbolica per me ed è ispirata alla canzone "All of The Stars" di Ed Sheeran." Il video di "marta", realizzato con le immagini tratte dalla serie "Sul più bello", vede leomeconi descrivere con la sua chitarra i momenti del brano grazie alla regia e montaggio realizzati da Alessio Sansone, presentato da Luca De Gennaro, in anteprima, alla 25° Glory Days in Rimini, Cinema Fulgor, sabato 21 settembre 2024. La proiezione è stata preceduta da un videomessaggio di saluto di leomeconi da Boston, dove si trova attualmente con borsa di studio al Berklee College of Music. leomeconi, all'anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13-05-2004, è un cantautore e chitarrista ed ha all'attivo due album, "I'll Fly Away" (2019) e "Lato A Side B" (2021).