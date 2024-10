In anteprima il video "L'Universo chiede" di Momo Wade Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video "L'Universo chiede" di Momo Wade (già Momoney, ex componente del collettivo The RRR Mob) il nuovo singolo è il primo capitolo di una nuova avventura musicale dal sound più soul e r'n'b e una scrittura più introspettiva, personale, che racconta la rinascita di un artista e - prima ancora - di un uomo. Momo racconta: L'Universo Chiede è un brano che parla della ricerca interiore, della voglia e dell'urgenza di scoprire me stesso. È un brano che parla di quello che dicono gli altri, delle opinioni che hanno su di te: li si ascolta, ma poi a decidere sei tu. Ho scritto questo pezzo in un periodo di particolare isolamento, passavo molto tempo per i fatti miei, un po' per scelta e un po' per necessità. È stato in quei momenti che ho capito l'importanza di non cercare di controllare ciò che accade intorno a me, ma piuttosto di controllare le mie reazioni. È solo così che diventi libero veramente. Momo Wade è noto alla scena come Momoney. Ha fatto parte del collettivo The RRR Mob. Le sue radici musicali affondano nel Rap e nella Trap in una Torino di strada e di disagi sociali dove ha imparato i valori di unità e solidarietà.