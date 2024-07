In anteprima il video "L'estate che torna" di Mimmo Cavallo Milano, 18 lug. (askanews) - In anteprima il video "L'estate che torna" il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, brano solare e speranzoso e forse con una punta di melanconia. già in radio e in digitale (Suoni dall'Italia / Believe). "L'estate che torna" è una sensazione vaga, straniante di nostalgia e speranza. È la bella stagione, di sole e di mare, che torna a trovarci, promettendoci, una volta ancora, qualcosa di nuovo. Si sogna sempre, nonostante i normali problemi della vita e del mondo. "Aspettare è sperare" e, come l' estate, anche il cuore si rinnova e la nostra voglia di amare non finisce mai. "Ma che cosa c'è di nuovo nel sole? È come se ogni raggio portasse con sé una nuova promessa di speranza. Camminare per strada è come un'immersione in un mare di parole sospese, mentre il vento le soffia attorno, capovolgendo ogni certezza. Ecco di cosa parla la mia canzone - afferma Mimmo Cavallo - il sole riscalda non solo la pelle ma anche l'anima, facendo volare passi come singhiozzi nell'azzurro del cielo. La radio parla di sogni e illusioni, ma io so che oltre ogni giorno grigio c'è sempre un giorno blu. La vita prende un nuovo colore ad ogni alba. È l'estate che torna, e con lei un mare di stranezze d'amore che riempiono ogni cuore di speranza e desiderio. Oh, ye, ye, ye... " "Il video è tutto tranne che formale. Insieme al mio amico fotografo/regista Sergio Malfatti, ci siamo divertiti a realizzarlo a km zero, in maniera economica, viste le difficoltà dei tempi, ma soprattutto a riscattare anche la mia età - prosegue Mimmo Cavallo - Sono un cantautore non giovanissimo, certo, ma se la tendenza in musica è doversi mostrare nudi, allora ecco la nostra ironica sfida. Per necessità di riprese infatti ero completamente nudo coperto solo dalla mia chitarra e questo ha incuriosito un nugolo plaudente di villeggianti. Ho utilizzato completamente immerso nel mare una mia vecchia chitarra elettrica non più funzionante che conservo con affetto da molti anni. Spesso i rocker ribelli spaccavano le chitarre sui palchi, io l'ho fatta tuffare nell' acqua con me. Abbiamo scelto di girarlo a Marina di Lizzano, Salento, stabilimento balneare "La Conca del Sole" e B&B "A due passi dal mare" che sono i miei luoghi di villeggiatura durante l'estate.