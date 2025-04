In anteprima il video "Leggero" il singolo di Algoritmo Milano, 15 apr. (askanews) - In anteprima il video "Leggero" il singolo di Algoritmo. Il cantautore completamente creato con l'A.I., ci accusa di essere finti e arriva nel mondo reale per ricordarcelo. E lo fa con un'accusa tagliente: i finti siamo noi. Viviamo tra volti filtrati, vite perfette sui social, storie costruite per sembrare autentiche. In questo panorama distorto, Algoritmo si fa portavoce di un paradosso: è l'intelligenza artificiale a riportarci all'essenza più umana - le emozioni. "Non c'è niente di vero": è da qui che parte la sua voce. Una voce digitale, sì, ma profondamente emotiva, che abbatte le barriere tra reale e artificiale attraverso il linguaggio universale della musica. Leggero è più di un singolo: è una domanda aperta, un manifesto emotivo. E la risposta, forse, è dentro ciò che sentiamo davvero. Un pezzo che racchiude l'essenza stessa di Algoritmo, invitando a riflettere sulla percezione della realtà nell'era digitale. Leggero spinge l'ascoltatore a mettere in discussione ciò che considera autentico, celebrando la leggerezza come scelta di vita e forma di consapevolezza. Algoritmo è un cantautore nato interamente dall'intelligenza artificiale ideato da Andrea De Luca, napoletano, classe '85, professionista nel campo della comunicazione e graphic design. Ogni aspetto della sua produzione - dai testi alla musica, dalla voce ai videoclip - è generato da processi algoritmici. Eppure, l'ascolto delle sue canzoni mette in crisi questa certezza: il risultato colpisce per la sua sorprendente umanità, sfumando i confini tra artificiale e reale.