In anteprima il video "Le domeniche degli altri" di Stefano Colli Milano, 31 gen. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Stefano Colli "Le domeniche degli altri" che segue il successo di "Aquiloni", album di esordio dell'eclettico artista bolognese, ancora frutto della collaborazione con Rebecca Pecoriello (in arte Marsali) e con il Maestro Giancarlo Di Maria. "Le domeniche degli altri", è un brano intenso, profondo e introspettivo, con un'impronta esistenziale, che ripropone tematiche care all'artista, un viaggio attraverso la dimensione del ricordo all'interno delle relazioni con gli altri, sempre vive e presenti in ognuno di noi. Nelle note e nelle parole risuonano quelle domande che spesso ci poniamo, senza risposta: esiste un posto che racchiuda gli attimi spezzati, i baci non dati, le parole non dette? Un posto in cui anche gli amori lasciati a metà trovino una ragione per esistere ancora? "Le domeniche degli altri" suscita una profonda riflessione sulla nostra identità, su come a volte essa sia anche il risultato degli incontri con persone che ci hanno lasciato addosso, inevitabilmente, un frammento di sé. Proprio per questo i ricordi, anche quelli più dolorosi, sono fili sottili a cui si resta annodati e in cui, come nelle strade trafficate del centro la domenica, ci si incontra di nuovo e ci si riconosce, uguali ma diversi. Stefano è stato finalista alla 58° edizione del Festival di Castrocaro, tra i protagonisti della serie tv per ragazzi in onda su SKY "L'Officina dei Mostri", ha fatto parte del cast del musical "Il Magico Zecchino d'Oro", "The Voice of Italy" nel Team di Gigi D'Alessio, è stato inoltre protagonista della commedia musicale "Il Gruffalò", e (tra le numerose altre cose) nel 2023-24 è stato in tour con il musical "Malèfici" firmato dal noto attore comico Dario Vergassola e prodotto da Fondazione AIDA; il 6 Ottobre 2024 debutta nel ruolo di Giacomo Matteotti, in occasione del centenario della sua morte, nell'atto unico di Gianni Sparapan" Ma l'idea che è in me non la ucciderete mai" per la regia di Maria Selene Farinelli. Ha al suo attivo un album "Aquiloni" e feat con Giò di Tonno e Iskra Menarini, brani inseriti nello stesso album.