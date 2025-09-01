In anteprima il video La notte di San Lorenzo degli Stil Novo ft Arta Milano, 1 set. (askanews) - "La notte di San Lorenzo" (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con "la regina" del pop e dell'RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi. A lei il compito di dare un elegante tocco esotico al brano. Il testo racconta di una solitaria passeggiata sulla spiaggia durante la notte delle stelle cadenti. Si ottiene così il contrasto tra la gioia della gente che si diverte ai falò e il "male di vivere" di chi ha perso la persona amata. Queste le parole di Viames Arcuri al riguardo: "Ho scritto questa canzone in auto, dopo una passeggiata sulla spiaggia di Crotone in pieno agosto. Ogni volta che vedevo una ragazza in spiaggia, mi sembrava di vedere la persona che stavo cercando e invece non era lì. Sono felicissimo che Arta abbia deciso di duettare con Luana in questa canzone, penso sia uno dei momenti più alti della nostra carriera" Gli Stil Novo sono la rock bolognerse band fondata dai fratelli Viames e Antonio Arcuri, con Luana Bellucci alla voce e Alessandro Maiani alle tastiere. Il reparto ritmico è formato da Fabio Biagi (batteria) e Andrea Marchesi (basso). Hanno pubblicato diversi album per AM Productions, tra cui i singoli "Rockstar", "Una fine diversa" e "Domenica". Il singolo dell'estate 2025 con Arta Bajrami si presenta come la loro prima collaborazione internazionale".