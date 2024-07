In anteprima il video "Io, te, le stelle" il singolo di Geremia Milano, 16 lug. (askanews) - In anteprima il video "Io, te, le stelle", il nuovo singolo di Geremia, Leave Music in distribuzione ADA Music Italy, entrato fin da subito nella playlist sanguegiovane di Spotify. Geremia nasce dall'incontro creativo tra Gere e Mach, le produzioni di Harley e alle chitarre di Fru: un progetto alt rock band dall'anima punk, manifesto di una generazione che si muove tra la ricerca della felicità e i black out sentimentali, vivendo la provincia con il sogno della grande città e della fama. Io, te, le stelle è una ballad alt-pop dal graffiante profilo lo-fi che parla di un amore mai nato. La canzone descrive la profonda sintonia tra due persone che, agli occhi di tutti, sembrano innamorate, ma che, nel loro intimo, sanno di non esserlo. È la storia di un'attrazione così intensa da sembrare in grado di superare la mancanza d'amore, rivelando la complessità dei sentimenti di una relazione tumultuosa, sospesa tra desiderio e conflitto. Geremia parla di Io, te, le stelle: "Io, te, le stelle" parla del vuoto lasciato dall'assenza dell'amore, di quando siamo incapaci di provare sentimenti profondi e ci rifugiamo nel desiderio e nel piacere. È un dolore che morde, come il gelo le mani. È come entrare in una casa disabitata nel cuore dell'inverno. Il video di Luca Frustaci vuole accompagnare questo pensiero, traducendolo nella realtà quotidiana." Il singolo segue di un mese la pubblicazione di Passeresti, un brano dedicato alle attese e agli incontri mancati.