In anteprima il video "Il Suono", singolo di Fabrizio Nitti Milano, 18 nov. (askanews) - In anteprima il video "Il Suono", il nuovo singolo di Fabrizio Nitti, scritto con Paolo Agnello, arrangiamenti di Danilo Ballo, nato dalla voglia di omaggiare l'arte della musica in tutte le sue forme. Il Suono è l'anima della musica a prescindere dal genere, da questo nasce il titolo. Questo brano vuole essere un inno alla musica, a tutti i mezzi che la diffondono, in particolare alla Radio, nell'anno dei suoi 100 anni di vita. La musica ha un codice univoco per tutti, universale, che tutti comprendono a prescindere dalla lingua, dal tempo e dalle latitudini. Anche se a volte magari non capisci le parole senti l'emozione. Dove c'è ritmo tutti ballano, ognuno a suo modo, dove c'è un suono tutti si uniscono, si aggregano. Il video de "Il Suono", attraverso il tema del viaggio e della scoperta, è un omaggio alla musica. Giulia, la protagonista che rappresenta la musica, armata solamente della sua voglia di libertà e di una vecchia fotocamera a pellicola, viene sospinta dal vento, come le onde sonore, verso una destinazione ignota. Il paesaggio ventoso ed intriso di nebbia, quasi etereo, immerge la ragazza. Solo il suo istinto e la musica possono guidarla verso nuove destinazioni.