In anteprima il video "Honest" il nuovo singolo di leomeconi Milano, 21 mar. (askanews) - In anteprima il video "Honest" il nuovo singolo di leomeconi, brano di impegno sociale, certamente il più riflessivo, dal suo album "Heaven" prodotto da Don Mescall, già disponibile in digitale e fisico (Zero4Leo Music / The Orchard). Non si può fare finta di nulla di fronte ai problemi. Tutti dobbiamo essere responsabili per un mondo migliore, l'onestà diventa strumento per cambiare il mondo, a partire dai rapporti quotidiani sino alle grandi scelte della vita. Essere onesti e sinceri è l'unico modo per sentirsi davvero libero. ""Honest" è una canzone che mi ha messo davanti a domande importanti, su me stesso e sul mondo in cui viviamo. Quando Don Mescall mi ha fatto ascoltare questo brano, in Irlanda, l'ho amato dal primo istante e abbiamo pensato che fosse significativo che fossi io a cantarlo, un ragazzo di 19 anni, - racconta leomeconi che oggi ne ha 21 - per veicolare al meglio il messaggio della canzone. Tutti possiamo e dovremmo fare la nostra parte per rendere il mondo migliore, ma serve guardarsi allo specchio e avere il coraggio di affrontare le proprie verità. Il cambiamento inizia dall'onestà, sia personale che da parte di chi ci rappresenta e prende decisioni che riguardano il nostro futuro." Il brano è contenuto in "Heaven" e questa è la tracklist: "Backseat of a rental car", "marta", "Full Surrender", "Honest", "Inchiostro", "Crash", "Ghiaccio", "Ogni volta", "Dancing in the dark" e "Coming Home". leomeconi, all'anagrafe Leonardo Meconi nato a Bologna il 13 maggio 2004, è un cantautore e chitarrista.